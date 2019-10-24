Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktör ile çarpıştı. Kazada 13 kişi yaralandı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı. Denizli'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı! Yaralılar var
Denizli'de Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı: 13 yaralı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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