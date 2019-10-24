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'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı! Yaralılar var

Denizli'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı! Yaralılar var

24.10.2019, 11:45 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,12:07

'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u 13 kişi yaralandı. ekipleri tarafından ambulanslarla kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u 13 kişi yaralandı.

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