Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı. 112 Acil Servis ekipleri tarafından ambulanslarla Acıpayam Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Denizli'nin Acıpayam ilçesinde, tur minibüsü ile traktörün çarpışması sonucu 10'u yabancı uyruklu 13 kişi yaralandı.
Denizli'de tur minibüsü ile traktör çarpıştı! Yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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