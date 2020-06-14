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    Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç Bingöl depremini A Haber'de değerlendirdi! | VİDEO

    Giriş Tarihi: 14.06.2020, 19:05

    A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç, Bingöl'de meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen 5,7 şiddetindeki deprem hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

    Merkez üssü Bingöl olan 5,7 büyüklüğündeki deprem, Erzurum, Diyarbakır, Muş ve Elazığ gibi çevre illerde de hissedildi.

    "ORTA BÜYÜKLÜKTE BİR DEPREM AMA..."

    A Haber canlı yayınına bağlanan Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç, "Orta büyüklüğünde bir deprem sınıfına giriyor. büyük deprem olarak değerlendirilmesi için 5,9 ile 6,9 arasında olması gerekiyor. Hasar verici depremler ise 6,9 üzerindeki depremlerdir" dedi.

    Oruç, "5,7 büyüklüğündeki deprem orta büyüklükteki bir depremdir ancak kötü yapı stoğu kullanılmış yapılarda hasarlara hatta ölümlere yol açtığı gözlendi." şeklinde konuştu.

    "AKTİF DEPREM BÖLGESİNDEYİZ"

    Deprem Uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç, A Haber canlı yayınında vatandaşlara uyarılarda da bulundu.

    Oruç, "Bu deprem Arabistan plakasının yine bizim Anadolu levhasını kuzeye doğru sıkıştırmasıyla ilgili gelişen fay sistemlerinin ortaya çıkardığı bir deprem. Aktif bir bölgede olduğumuzu her zaman söyledik. Aktif bölgenin deprem üretmesi kadar normal bir şey olamaz." ifadelerini kullandı.

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