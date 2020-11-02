İzmir'deki depremin 65. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif bebek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan Elif bebeğin daha önce 3 çocuğuyla birlikte kurtarılan Seher Perinçek'in kızı olduğu tespit edildi. Küçük Elif'in znkaz başındaki büyükbabası güzel haberi adlıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.
Depremin 65. saatinde kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesi gözyaşlarını tutamadı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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