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    Depremin 65. saatinde kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesi gözyaşlarını tutamadı

    Giriş Tarihi: 02.11.2020, 08:58

    İzmir'deki depremin 65. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif bebek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan Elif bebeğin daha önce 3 çocuğuyla birlikte kurtarılan Seher Perinçek'in kızı olduğu tespit edildi. Küçük Elif'in znkaz başındaki büyükbabası güzel haberi adlıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.

    İzmir depreminin 65. saatinde mucize kurtuluş: 3 yaşındaki Elif Perinçek kurtarıldı

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