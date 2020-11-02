Depremin 65. saatinde kurtarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'in ailesi gözyaşlarını tutamadı

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/depremin-65-saatinde-kurtarilan-3-yasindaki-elif-perincekin-ailesi-gozyaslarini-tutamadi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'deki depremin 65. saatinde bir mucize daha yaşandı. 3 yaşındaki Elif bebek canlı olarak kurtarıldı. Kurtarılan Elif bebeğin daha önce 3 çocuğuyla birlikte kurtarılan Seher Perinçek'in kızı olduğu tespit edildi. Küçük Elif'in znkaz başındaki büyükbabası güzel haberi adlıktan sonra gözyaşlarını tutamadı.