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    Eline aldığı bıçakla polislere zor anlar yaşattı

    Giriş Tarihi: 18.01.2022, 16:49

    Aydın'ın Efeler ilçesinde iddiaya göre ruhsal bozukluğu bulunan bir genç eline aldığı bıçakla polislere zor anlar yaşattı. Yaklaşık 1 saat süren görüşmeler sonucu ikna edilen genç ambulansla hastaneye götürüldü.

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    Olay, Cuma Mahallesi 205 sokak üzerindeki bir apartmanın 3'üncü katında öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ruhsal bozukluğu bulunan F.A. (19) annesi ve anneannesi ile yaşadığı evde henüz bilinmeyen bir nedenle eline aldığı bıçakla intihar etmek istedi.

    112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri genci ikna etmek için uzun süre uğraştı. Olay yerine çağrılan psikolog eşliğinde yaklaşık 1 saat süren görüşme sonucu intihardan vazgeçirilen genç, sağlık ekipleri tarafından ambulansla hastaneye kaldırıldı.



    F.A. bir süre önce de tablet isteğini annesinin geri çevirmesi üzerine intihar girişiminde bulunmuş, yine yapılan görüşmeler sonucunda ikna edilmişti.

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