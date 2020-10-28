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    Yeniasır TV Yaşam Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı

    Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı

    Giriş Tarihi: 28.10.2020, 23:17

    Kuruluş Osman'ın 31. bölümünde Ertuğrul Bey, Osman Bey'in otağda olmaması üzerine sırat köprüsünden geçen kahramanların sırrını anlattı. Osma Bey'in öfkesine dikkat çeken Ertuğrul Bey, "Kim belaya sabrederse, öfkesini dizgilerse, gönlünü kirletmezse hayattaki sıratları da geçmeyi başarır." şeklinde konuştu.

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