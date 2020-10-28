Kuruluş Osman'ın 31. bölümünde Ertuğrul Bey, Osman Bey'in otağda olmaması üzerine sırat köprüsünden geçen kahramanların sırrını anlattı. Osma Bey'in öfkesine dikkat çeken Ertuğrul Bey, "Kim belaya sabrederse, öfkesini dizgilerse, gönlünü kirletmezse hayattaki sıratları da geçmeyi başarır." şeklinde konuştu.
Ertuğrul Bey sırat köprüsünü geçen kahramanların sırrını anlattı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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