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    Yeniasır TV Yaşam Eşme - Salihli Tüneli'nde ışık göründü

    Eşme - Salihli Tüneli'nde ışık göründü

    Giriş Tarihi: 16.10.2021, 11:54

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımı ile, Ankara-İzmir Yüksek Hızlı Tren (YHT) Hattı Projesi kapsamında yapımına başlanan Eşme-Salihli kesimindeki T-1 Tüneli'nde ışık görme töreni yapıldı. Ankara-İzmir YHT Hattı Projesi'nin 74,4 kilometrelik Eşme-Salihli kesiminde yer alan 21 viyadük ve 25 tünelden biri olan T-1 Tüneli, Türkiye'de TBM ile yapılan en büyük çaplı tünel olma özelliği taşıyor.

    Tünel kazı ve segment montaj imalatına 20 Mart'ta başlanan ve kısa sürede tamamlanan T-1 Tüneli, Türkiye'de demir yolu ve güvenlik hattının tek kesitte iki katlı olarak inşa edilen ilk olma özelliği taşıyor.

    Tünel içinden ambulans ulaşımının da sağlanabileceği üst katta hızlı tren hattı, alt katta da güvenlik olmak üzere iki katlı olarak tasarlandı.

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