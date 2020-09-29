Esra Erol'a anlamlı ödül!

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Atv'nin ilgi ile takip edilen programı Esra Erol'da da birçok gizemli olay aydınlığa kavuştu. Erol ve ekibi birçok sosyal sorumluluk projesi ile de gönüllere dokunmaya devam ediyor. Yer aldığı projeler ile ödüle layık görülen Erol'a bir ödül de İstanbul Şehit ve Gazi Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nden geldi.