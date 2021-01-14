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    Frig vadisi beyaz örtüsü ile büyülüyor

    Giriş Tarihi: 14.01.2021, 16:18

    Afyonkarahisar’da 2 gündür etkili olan kar yağışıyla beyaza bürünen tarihi Frig vadisi ve Emre gölünün drone ile havadan çekilen görüntüleri ve fotoğrafları görenleri büyülüyor. Turizm cenneti olarak bilinen Frig vadisi, kış aylarında da eşsiz güzellikler sunmaya devam ediyor.

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