 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > Gediz Nehri’ndeki ölü balıkları toplayıp “Bize bir şey olmaz” dediler

Gediz Nehri’ndeki ölü balıkları toplayıp “Bize bir şey olmaz” dediler

Giriş Tarihi: 16.09.2019, 17:42

İzmir’de tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri’nin aktığı kanalda binlerce balık ölümü gerçekleşti. Vatandaşlar ise kanala girerek ölü balıkların büyük olanlarını seçip topladı.

İzmir'in Menemen ilçesinde tarım arazilerini sulamakta kullanılan Gediz Nehri'nin aktığı kanaldaki balık ölümleri, görenleri şoke etti. Olayı gören vatandaşlar, daha önce bu kadar fazla ölü balıkla karşılaşmadıklarını ve balıkları zehirleyen bu suyla sulanan bahçelerden sebze-meyve yediklerini ifade ederken, bazı vatandaşlar ise ölü balıkları kanala girerek topladı.

Balıkların zehirlenerek ölmesine aldırmayan vatandaşlar, "Bize bir şey olmaz" diyerek kanal içerisindeki ölü balıkların büyüklerini seçerek topladı. Birkaç öğrenci de tüm uyarılara rağmen topladıkları balıklarla beraber bölgeden uzaklaştı.

Manisa'dan gelen Gediz Nehrine zehirli atık bırakıldığından şüphelenen Menemen İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri ise su ve ölü balıklardan numuneler alarak inceleme başlattı.

İHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Gediz Nehri’ndeki ölü balıkları toplayıp “Bize bir şey olmaz” dediler haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST açıklaması
Selçuk Bayraktar'dan TEKNOFEST açıklaması
İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü
İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü
Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı
Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı
Ligin en genci Altınordulu Burak İnce golünü de attı! İşte o frikik golü görüntüleri...
Ligin en genci Altınordulu Burak İnce golünü de attı! İşte o frikik golü görüntüleri...
İzmir'de susuzluk krizi büyüyor
İzmir'de susuzluk krizi büyüyor
İzmir Kınık'ta feci kaza! Kavşakta kamyon otomobile çarptı
İzmir Kınık'ta feci kaza! Kavşakta kamyon otomobile çarptı
İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü
İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü
Kızlarını isteyen Ukraynalı annenin yardım çağrısı
Kızlarını isteyen Ukraynalı Krychun'un yardım çağrısı
İzmir Kınık'ta feci kaza! Kavşakta kamyon otomobile çarptı
İzmir Kınık'ta feci kaza! Kavşakta kamyon otomobile çarptı
Çanakkale Yenice'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı
Çanakkale Yenice'de nitelikli yağmaya 8 gözaltı
Afyonkarahisar'da 15 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
Afyonkarahisar'da 15 kişilik hırsızlık çetesi çökertildi
Muğla Datça açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandı
Muğla Datça açıklarında 99 kaçak göçmen yakalandı