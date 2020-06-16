Gökçeada bal ve polenine UNESCO tescili! Hangi özellikleri taşıyor?

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/gokceada-bal-ve-polenine-unesco-tescili-hangi-ozellikleri-tasiyor" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Yeni ırk olarak tanımlanan Gökçeada arısı, bal ve poleniyle UNESCO tesciline sahip oldu. 4 senelik araştırmaların ardından Gökçeada arısının bir ırk olduğu tespit edildi. Kanat yapısı farklı olan arıların, rüzgarlı havada dahi çalıştığı belirtildi. Ayrıca bu ballarda 'organik sertifikası' da mevcut. İşte detaylar...