  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam Gökçeada bal ve polenine UNESCO tescili! Hangi özellikleri taşıyor?

    Gökçeada bal ve polenine UNESCO tescili! Hangi özellikleri taşıyor?

    Giriş Tarihi: 16.06.2020, 13:17

    Yeni ırk olarak tanımlanan Gökçeada arısı, bal ve poleniyle UNESCO tesciline sahip oldu. 4 senelik araştırmaların ardından Gökçeada arısının bir ırk olduğu tespit edildi. Kanat yapısı farklı olan arıların, rüzgarlı havada dahi çalıştığı belirtildi. Ayrıca bu ballarda 'organik sertifikası' da mevcut. İşte detaylar...

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Gökçeada bal ve polenine UNESCO tescili! Hangi özellikleri taşıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de şoke eden an! 9. kattan böyle atladı
    İzmir'de şoke eden an! 9. kattan böyle atladı
    Virüs Mutasyona Uğradı! Eskisinden Daha Ölümcül!
    Virüs Mutasyona Uğradı! Eskisinden Daha Ölümcül!
    Muğla'da çevre katliamı! Dere yataklarına çöp ve moloz döküldü
    Muğla'da çevre katliamı! Dere yataklarına çöp ve moloz döküldü
    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!
    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!
    42 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı
    42 ilde maskesiz sokağa çıkma yasağı başladı
    Terör örgütüne ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    Terör örgütüne ağır darbe! 7 PKK'lı etkisiz hale getirildi
    İzmir'de şoke eden an! 9. kattan böyle atladı
    İzmir'de şoke eden an! 9. kattan böyle atladı
    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı!
    İzmir hava durumu! Meteoroloji'den son dakika yağış uyarısı! İşte 16 Haziran Salı hava durumu...
    Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı izle!
    Gençliğim Eyvah 2. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Bakan Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Son dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüste yeni vaka sayısını açıkladı
    Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı izle!
    Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı yayınlandı! Kuruluş Osman'ın 26. bölüm fragmanı izle!
    Deprem uzmanı Bingöl depremini değerlendirdi
    Deprem uzmanı Prof. Dr. Bülent Oruç Bingöl depremini A Haber'de değerlendirdi! | VİDEO