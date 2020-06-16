Yeni ırk olarak tanımlanan Gökçeada arısı, bal ve poleniyle UNESCO tesciline sahip oldu. 4 senelik araştırmaların ardından Gökçeada arısının bir ırk olduğu tespit edildi. Kanat yapısı farklı olan arıların, rüzgarlı havada dahi çalıştığı belirtildi. Ayrıca bu ballarda 'organik sertifikası' da mevcut. İşte detaylar...
Gökçeada bal ve polenine UNESCO tescili! Hangi özellikleri taşıyor? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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