Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildi.
Yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizindeki kuvvetli poyraz sebebiyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'deki ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00'teki tarifeli seferlerin iptal edildiği duyuruldu.
Gökçeada’ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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