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Gökçeada’ya fırtına nedeniyle bazı feribot seferleri iptal edildi

Giriş Tarihi: 08.10.2019, 13:27

Çanakkale’de deniz ulaşımını sağlayan Gestaş firması, olumsuz hava koşulları sebebiyle Gökçeada-Kabatepe hattındaki bazı feribot seferlerinin iptal edildi.

Yapılan açıklamada, Kuzey Ege Denizindeki kuvvetli poyraz sebebiyle Gökçeada'dan Kabatepe'ye saat 11.00'deki ve Kabatepe'den Gökçeada'ya saat 13.00'teki tarifeli seferlerin iptal edildiği duyuruldu.

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