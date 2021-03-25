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    Yeniasır TV Yaşam İntihara kalkışan genç son anda kurtarıldı

    İntihara kalkışan genç son anda kurtarıldı

    Giriş Tarihi: 25.03.2021, 21:26

    Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da intihara kalkışan bir genç nehre atlamak üzereyken ekipler tarafından son anda kurtardı.

    Edinilen bilgiye göre, bir genç henüz bilinmeyen bir nedenle Asi Nehri'nin üzerindeki demir parmaklıklara çıkarak intihara kalkıştı. Genci gören vatandaşlar polise haber verdi.

    Olay yerine gelen ekip uzun bir uğraşın ardından intihar girişiminde bulanan genci nehre atlayacakken son anda kurtardı. Köprüden sarkan genci kurtarmak için ekipler yoğun çaba harcadı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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