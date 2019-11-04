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İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişi zehirlendi! Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’de durum ne?

Giriş Tarihi: 04.11.2019, 17:13

İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişinin ıspanak yemeği yedikten sonra zehirlenmesinin ardından gözler, ıspanak üretiminin önemli bölümünü karşılayan İzmir'e de çevrildi. Ziraat Mühendisleri Odası eski Başkanı Ferdan Çiftçi, zehirlenmeye neden olduğu belirtilen güzelavrat otu ile boru otuna Menemen'deki tarlalarda pek rastlanmadığını söyledi. Ispanak tarlalarındaki zararlı otların genelde temizlendiğini ifade eden Çiftçi, bu olumsuz durumun ıspanak satışlarını etkilemeyeceğini öne sürdü.

İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişi zehirlendi! Türkiye'nin ıspanak deposu İzmir'de durum ne?

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