  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişi zehirlendi! Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’de durum ne?

ve 'da çok sayıda kişi zehirlendi! ’nin deposu ’de durum ne?

İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişi zehirlendi! Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’de durum ne?

04.11.2019, 16:37 Güncelleme Tarihi: 04.11.2019,17:15

ve 'da çok sayıda kişinin yemeği yedikten sonra zehirlenmesinin ardından gözler, üretiminin önemli bölümünü karşılayan 'e de çevrildi. eski Başkanı Ferdan , zehirlenmeye neden olduğu belirtilen otu ile otuna 'deki tarlalarda pek rastlanmadığını söyledi. Ispanak tarlalarındaki zararlı otların genelde temizlendiğini ifade eden Çiftçi, bu olumsuz durumun ıspanak satışlarını etkilemeyeceğini öne sürdü.

'daki bir fabrikada çalışan 44 kişinin yedikleri yemeğinden zehirlenmesinin ardından, 'da da benzer bir durum yaşandı. Çerkezköy ilçesinde bulunan bir fabrikada yemeği yiyen 20 kişinin daha zehirlenmesiyle gözler, ıspanak üretimin yapıldığı kentlere çevrildi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İstanbul ve Tekirdağ'da çok sayıda kişi zehirlendi! Türkiye’nin ıspanak deposu İzmir’de durum ne? haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN