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İstanbul'da akılalmaz kaza! Beğendiği otomobile bakarken bir anda gaza basınca...

Giriş Tarihi: 16.09.2019, 09:43

Sultanbeyli'de galeride, bir kişi satın almak için incelediği otomobili kapısı açıkken vitese takıp gaza bastı. Hızla yola çıkan otomobil, önce bir taksiye ardından bir kamyonete çarparak durdu. Kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. İşte saniye saniye o anlar...

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