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İstanbul'da başörtülü kadınlara saldırı!

Giriş Tarihi: 15.11.2019, 18:08

İstanbul'da kimliği belirsiz bir kadın, yolda yürüyen başörtülü kadınlara aniden saldırdı. Saldırıya uğrayan genç kadınların Karaköy Polis Karakolu'na suç duyurusunda bulundukları öğrenilirken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler de sosyal medyada tepkiye neden oldu

İstanbul, Karaköy'de bugün meydana geldiği belirtilen olay güvenlik kamerasına yansıdı. Saat 15.00 sıralarında iki kadın yürürken, ters yönden gelen bir kadın, onlardan birine saldırdı. Neye uğradığını şaşıran kızlar üzerini düzeltmeye çalışırken, saldırgan kadının hakaretleri devam etti.

TARTIŞMA YARATTI

Genç kızlardan birine vuran kadın hızlıca uzaklaştı. Çevredekiler saldırıya tepki gösterirken görüntüler sosyal medyada tartışma yarattı.

O ANLAR KAMERADA

Çevredekiler ise bu saldırı karşısında sessiz kalmayı tercih etti ve yoluna devam etti. Büyük tepkilere neden olan görüntüler, bir dükkanın güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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