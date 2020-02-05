Çin'den dünyaya yayılan koronavirüs can almaya devam ediyor. Dünyanın pek çok ülkesinde rastlanan virüse karşı Türkiye'de de vatandaşlar önlemler alıyor. Daha çok dışarıda, toplu taşımada maske kullanımı yaygın olsa da hijyene de önem veriliyor. Peki koronavirüse karşı nasıl önlemler almalı? Evde ve iş yerlerinde neler dikkat edilmeli? Yüksek ziraat mühendisi Oytun Nalbantoğlu Ahabere açıkladı.
İşte virüslere karşı dezenfekte yöntemleri haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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