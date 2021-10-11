İzmir Bayraklı Belediyesi'nde işçi kıyımı! Engelli çalışanı işten çıkardılar

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-bayrakli-belediyesinde-isci-kiyimi-engelli-calisani-isten-cikardilar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

CHP'li İzmir Bayraklı Belediyesi'nde yeni bir skandal daha yaşandı. Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, bir önceki dönemin Belediye Başkanı Hasan Karabağ döneminde işe alınan ve yüzde 58 engelli olan 12 yıllık çalışan Ali Kaşıkçı'yı işten çıkardı. İşten çıkarma gerekçesi olarak ise personelinin haciz dosyasının iş gücü kaybı oluşturması gösterildi. Bayraklı Belediyesi önünde oturma eylemine başlayan Kaşıkçı, 'Mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Emeğimizin karşlığını almak istiyoruz' ifadelerini kullandı. Detayları A Haber'den Tayfun Er aktardı.

12 yıldır belediyede görev yaptığını belirten Kaşıkçı, Hasan Karabağ döneminde işe girdim. 18 Haziranda Hasan Karabağ, Bayraklı çarşısında esnaf gezintisine çıkmış. Bizde akşamüstü iş çıkışı çarşıda kafede oturuyorduk. Hasan Karabağ oraya geldi. Kendisi ile selamlaştık. Daha sonra onun talebi üzerine çarşıda daha büyük bir kafeye oturduk. Orada bizim fotolarımızı çektiler. Ne olduysa o fotoların sosyal medyada paylaşılması sonrası oldu. Ertesi gün belediyenin içinde dedikodular başladı. Benim içeride birikmiş 78 gün iznim vardı. Bu olayın hemen ardından beni 78 gün izne çıkardılar. 1 Ekim'de iş başı yaptım. Aynı günün akşamı hiçbir gerekçe gösterilmeksizin işten çıkarıldım.' dedi.