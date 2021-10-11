İYİ Parti Konak İlçe Başkanı, bekleyen 500 CV varken eşini Büyükşehir’de işe aldırdı

İzmir'de geçmişte İYİ Parti ile CHP arasında gerginliğe yol açan istihdam tartışması bu kez İYİ Parti Konak İlçe Başkanlığı'nda 'Eşe iş kıyağı' olarak patlak verdi. İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar'ın eşi Filiz Erbaşaran Tatar'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde işe başlaması partiyi karıştırdı. Partiye CV'sini getiren 500'ün üzerinde kişi dururken, Tatar'ın eşini Büyükşehir'de işe aldırmasına tepki gösteren 7 ilçe yöneticisi partiden istifa kararı aldı. İYİ Parti Konak İlçe Başkan Yardımcıları Mesut Yankın, Arif Alançay, Ömer Türkay, Mehmet Demirhan ile İlçe Yönetim Kurulu Üyeleri Ramize Akyazıcı ve Mehmet Akyüz toplu şekilde istifa etti.

WHATSAPP GRUBUNDAN ÇIKARDI

PARTİLİLER istifa dilekçesinde ise şu ifadeler dikkat çekti; "İYİ Parti ilçe yönetimine katılarak ülkümüzü ve ülkümüzün bize aşıladığı hizmet anlayışından faydalı olmak istedik. Fakat belli bir süre sonra İYİ Parti Konak İlçe Başkanı Coşkun Tatar'ın sorumsuzca yönetim anlayışı ve etrafında kümelenen menfaat odakları birkaç kişinin haricinde hiçbir yöneticiye haber vermeden programsızca keyfi ilçe yönetme anlayışı ile bir sürü usulsüzlüğe bulaştığını öğrendik. En son 500'ün üzerinde iş başvurusu, işe daha çok ihtiyacı olan mağdur kişiler varken eşini belediyede işe yerleştirdiğini öğrendik. Ayrıca kulağımıza gelen bazı şaibeli işleri ve bu sorumsuzca davranışları konuşmak ve tartışmak istedik. Fakat kendisi bizleri hem Whatsapp grubundan çıkardı hem de bilgi vermeden ilçe toplantıları yapmaya, yönetim kurulu üyelerini aleyhimize kışkırtma yoluyla usulsüzlüklerini örtmeye çalıştı. Bu sorunları İl Başkanına bilgi olarak aktarmamıza rağmen Tatar'ın bu keyfi ve sorumsuzca yönetimi devam etti. İl Başkanı da bu duruma göz yumarak kendisine sahip çıktı. İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar'ı kınayarak İYİ Parti Konak İlçe Yönetim Kurulu üyeliklerimizden istifa ediyoruz."



İKİ PARTİ ARASINDA KRİZ YAŞANMIŞTI

İYİ Parti İzmir İl Başkanı Hüsmen Kırkpınar, 31 Mart yerel seçimlerinden sonraki açıklamasında ittifak yaptıkları CHP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'i hedef alarak, "6 aydır bekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'ne ilettiğimiz CV'lere dönüş olmadı" ifadelerini kullanmıştı. Seçim sonrası İYİ Parti tarafından istihdam kapısı gibi görülen Büyükşehir Belediyesi'ne iletilen CV'lerle ilgili Soyer ise, "Büyükşehir'de 28 bin kişi çalışıyor. Bir 28 bin kişi daha alsak yetmez. O da biliyor, art niyet yok" dedi.