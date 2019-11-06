İzmir'in Bayraklı ilçesinde yanan park halindeki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın sahibi otomobili yanarken öyle bir şey yaptı ki görenleri şaşırttı. İzmir'de park halindeki otomobilde yangın! Yanarken öyle bir şey yaptı ki…
İzmir Bayraklı park halindeki otomobilde yangın! Yanarken öyle bir şey yaptı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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