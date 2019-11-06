İzmir'in Bayraklı ilçesinde yanan park halindeki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın sahibi otomobili yanarken öyle bir şey yaptı ki görenleri şaşırttı.
İzmir'in Bayraklı ilçesinde yanan park halindeki otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Soğukkuyu Mahallesi'nde, İlker İşlek'e (41) ait, park halindeki 35 DCN 08 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İzmir'de park halindeki otomobilde yangın! Yanarken öyle bir şey yaptı ki... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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