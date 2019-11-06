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'de park halindeki otomobilde ! Yanarken öyle bir şey yaptı ki...

İzmir'de park halindeki otomobilde yangın! Yanarken öyle bir şey yaptı ki...

06.11.2019, 09:16 Güncelleme Tarihi: 06.11.2019,09:29

'in ilçesinde yanan park halindeki itfaiye ekiplerince söndürüldü. Aracın sahibi otomobili yanarken öyle bir şey yaptı ki görenleri şaşırttı.

'in ilçesinde yanan park halindeki itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Soğukkuyu Mahallesi'nde, 'e (41) ait, park halindeki 35 DCN 08 plakalı otomobilde henüz bilinmeyen nedenle çıktı.

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