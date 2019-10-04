İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı! İşte keçilerin otomobil üzerinde beslenme keyfi

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-bayraklida-sasirtan-goruntu-gorenler-telefonuna-sarildi-iste-kecilerin-otomobil-uzerinde-beslenme-keyfi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yedi. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi. İşte görenleri şaşırtan o anlar...