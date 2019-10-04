İzmir’in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yedi. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi. İşte görenleri şaşırtan o anlar… İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntüler! Görenler telefonuna sarıldı
İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı! İşte keçilerin otomobil üzerinde beslenme keyfi haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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