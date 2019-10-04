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İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntü! Görenler telefonuna sarıldı! İşte keçilerin otomobil üzerinde beslenme keyfi

Giriş Tarihi: 04.10.2019, 10:06

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yedi. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi. İşte görenleri şaşırtan o anlar...

İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntüler! Görenler telefonuna sarıldı

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