  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntüler! Görenler telefonuna sarıldı

'da !

İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntüler! Görenler telefonuna sarıldı

04.10.2019, 09:34 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019,10:07

'in ilçesinde, başıboş bırakılan keçiler, araçların üzerine çıkıp ağaç dallarını yedi. Keçiler bunu yaparken de üzerine çıktıkları araçlara zarar verdi.

Adalet Mahallesi'nde Manas Bulvarı üzerinde bulunan ve 200 metrelik yüksekliğiyle Avrupa'nın 5'inci, 'nin de 2'inci ikiz kulesi olan 'ın çevresindeki araçların üzerinde keçileri görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Bayraklı'da şaşırtan görüntüler! Görenler telefonuna sarıldı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN