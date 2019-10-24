İzmir’in Bornova ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada pompalı tüfekle vurulan iki kardeş yaralandı. Olay Yeri İnceleme ekipleri park içerisinde incelemelerde bulunurken, polis ekiplerince, şüpheli kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlatıldı.
İzmir Bornova'da parkta pompalı dehşeti! İki kardeş yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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