İzmir Bornova'da parkta pompalı dehşeti! İki kardeş yaralandı

İzmir'in Bornova ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde yaşayan Erhan Ö. ve Ayhan Ö. kardeşler,otomobille eve gittikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartıştı. HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN