  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > İzmir Bornova'da parkta pompalı dehşeti! İki kardeş yaralandı

'da parkta pompalı dehşeti! İki kardeş yaralandı

İzmir Bornova'da parkta pompalı dehşeti! İki kardeş yaralandı

24.10.2019, 09:40 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019,10:59

'in ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı. Olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, iki kardeşe pompalı tüfekle ateş açan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Alınan bilgiye göre, Yeşilçam Mahallesi'nde yaşayan Erhan Ö. ve Ayhan Ö. kardeşler,otomobille eve gittikleri sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişilerle tartıştı.

HABERİN VİDEOSU İÇİN TIKLAYIN

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Bornova'da parkta pompalı dehşeti! İki kardeş yaralandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN