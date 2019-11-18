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İzmir Buca'da kanlı infaz! Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı!

Giriş Tarihi: 18.11.2019, 09:37

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk , sevgilisi olduğu iddia edilen Melisa Kalem'i pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

İzmir'de kanlı infaz! Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı

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