İzmir Buca'da kanlı infaz! Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı!

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk , sevgilisi olduğu iddia edilen Melisa Kalem'i pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor. İzmir'de kanlı infaz! Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı
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