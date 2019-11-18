İzmir Buca'da kanlı infaz! Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı!

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-bucada-kanli-infaz-cezaevinden-izinli-cikti-dehset-sacti" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan Şehmuz Selçuk , sevgilisi olduğu iddia edilen Melisa Kalem'i pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.