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'de ! Cezaevinden izinli çıktı saçtı

İzmir'de kanlı infaz! Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı

18.11.2019, 09:17 Güncelleme Tarihi: 18.11.2019,09:41

'in ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp etti. Soruşturma sürdürülüyor.

İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi 'in (24) evine gitti.

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