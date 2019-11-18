İzmir'in Buca ilçesinde cezaevinden izinli çıkan kişi, sevgilisi olduğu iddia edilen kadını pompalı tüfekle öldürüp intihar etti. Soruşturma sürdürülüyor.
İddiaya göre, açık cezaevinden izinli olarak çıkan Şehmuz Selçuk (24), Karanfil Mahallesi'nde yaşayan 1 çocuk annesi Melisa Kalem'in (24) evine gitti.
İzmir'de kanlı infaz! Cezaevinden izinli çıktı dehşet saçtı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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