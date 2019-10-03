İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı! İşte o görüntüler...

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İzmir'in Çeşme ilçesinde, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, düzenlenen etkinlikle dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denize batırıldı. İşte o anlar böyle kaydedildi...