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İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı! İşte o görüntüler...

Giriş Tarihi: 03.10.2019, 09:32

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, düzenlenen etkinlikle dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denize batırıldı. İşte o anlar böyle kaydedildi...

İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı! İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı!

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İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı! İşte o görüntüler... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

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