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İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı!

İzmir'in Çeşme ilçesinde, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, düzenlenen etkinlikle dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla denize batırıldı. İşte o anlardan ilginç kareler...

Giriş Tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe 09:24 Güncelleme Tarihi: 3 Ekim 2019 Perşembe 09:33
İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı!

Pir Sultan Abdal Kültür ve Sanat Derneği Çeşme Şubesi, dalış turizmine katkı sağlamak amacıyla harekete geçti.

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İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı!

Bu kapsamda, Hacı Bektaş Veli ve Pir Sultan Abdal heykelleri, Makri Adası yakınında denize batırıldı.

İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı!

Heykellerin alt bölümünde açıklık bırakıldı. Böylelikle, balıkların burada yuva yapması da amaçlandı.

İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı!

İşte ilginç anlar...

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İzmir Çeşme'de ilginç anlar! Görenler telefonuna sarıldı!

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