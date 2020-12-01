İzmir depreminden yeni görüntü ortaya çıktı! Bu yaptığıyla sosyal medyada olay oldu

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-depreminden-yeni-goruntu-ortaya-cikti-bu-yaptigiyla-sosyal-medyada-olay-oldu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'de yıkıma neden olan 6.6 büyüklüğündeki deprem anından yeni görüntüler ortaya çıktı. İlk görüntüde depreme bir reklam ajansının ofisinde yakalananlar korkuyla dışarı çıkarken, firma sahibi Murat Akgün'ün (43) hiç panik yapmaması ve Türk kahvesinin son yudumunu da içip, sakince dışarı çıkması dikkati çekti. Diğer görüntüde ise kuaför dükkanında vatandaşların korkuyla sokağa koşması yer aldı.

Ege Denizi'nde, Seferihisar ilçesi açıklarında 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem, yıkıma neden oldu. Depremde büyük bölümü Bayraklı ilçesinde 17 bina yıkılırken, çok sayıda yapı hasar gördü. Depremde onlarca insan yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi ise yaralandı. Seferihisar'dan Konak ilçesine kadar kentin birçok noktasında deprem, vatandaşların cep telefonlarıyla ya da güvenlik kameralarınca görüntülendi.

SOĞUKKANLILIĞI İLE DİKKAT ÇEKTİ



Öte yandan, deprem anına ait yeni görüntüler de ortaya çıkmaya devam ediyor. İl merkezi Şair Eşref Bulvarı üzerinde 8 katlı binanın 5'inci katında yer alan bir reklam ajansının çalışanları da deprem korkusunu yaşadı. Firmanın güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde sarsıntının başladığı sırada ofis çalışanları korku ve panikle kapıya yöneliyor.

Ajans sahibi Murat Akgün'ün soğukkanlılığı ise dikkat çekti. Masasından kalkıp yan odaya geçen Akgün, personele sakin olmaları gerektiğini söylüyor. Ardından sarsıntının geçmesini beklediği görülüyor. Sarsıntının sonuna doğru ise masasına dönen Akgün'ün soğukkanlılığını koruyarak, kahvesini içtiği görüntülere yansıyor.

'İŞVEREN OLARAK ÇALIŞANLARI SAKİNLEŞTİRİCİ BİR TAVIR TAKINDIM'



O anları anlatan Murat Akgün, "Deprem hiç beklenmedik bir olay. İş arkadaşımla bir konu üzerinde konuşurken, deprem oldu. Bir anda sarsıldık. Herkes ne yapacağını şaşırdı. Çok sayıda kadın çalışanımız mevcut. İşveren olarak çalışanları sakinleştirici bir tavır takındım. Arkadaşlarıma sakin olmaları için telkinde bulundum" dedi. Deprem anında kahve içtiği o anı da anlatan Akgün, "Sonra döndüm, bilgisayarımı kapatayım, telefonumu alayım diye. Depremden az önce kahvem gelmişti. 5'inci kattayız panik yapmamız gerekiyor. Gerçi kahve bağımlılığımız da var. Görüntü tebessüm yarattı" dedi.

Ofis çalışanı grafik tasarımcısı Büşra Kıral (25), "O an şoka girdim. Ne olduğunu anlamadım. Kendime gelince korktum. Murat Bey, yanımıza geldi. Sakinleştirdi bizi" dedi. Öte yandan bir diğer görüntüde, kuaför dükkanında vatandaşların korkuyla sokağa koşması yer aldı.

DHA