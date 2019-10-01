İzmir'in Karabağlar ilçesinde, iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Olayda hayatını kaybeden Selahattin Bakır'ın öldüğünü duyan yakınları sinir krizi geçirerek, hastanenin camlarını kırdı, çevreye zarar verdi. Kalabalık grup, hastaneye sevk edilen Çevik Kuvvet tarafından dağıtıldı.
İzmir Karabağlar'da iki aile arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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