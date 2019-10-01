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'da iki aile arasında ! Ölü ve yaralılar var

İzmir Karabağlar'da iki aile arasında kavga! Ölü ve yaralılar var

01.10.2019, 09:07 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019,09:21

'in ilçesinde iki aile arasında çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. 'ın öldüğünü duyan yakınları hastanede sinir krizi geçirdi. Polis ekipleri tarafından uzaklaştırılmaya çalışan yakınları, hastanenin camlarına ve çevreye zarar verdi.

Salih Omurtak Mahallesinde, iddiaya göre, aralarında daha önceden husumet bulunan iki aile arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine yaşanan arbede sırasında O.S. (37), (39) ile kardeşi (22) ve 'yi bıçaklayıp kaçtı.

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