İzmir Karşıyaka'da bakıcı şiddeti! Burnunu kanatana kadar dövdü! Kameraya yakalandı! İşte o anlar...

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-karsiyakada-bakici-siddeti-burnunu-kanatana-kadar-dovdu-kameraya-yakalandi-iste-o-anlar" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Karşıyaka'da Çetin B.'nin sağlık problemleri olan 3 çocuğuna yatılı bakıcılık yapan A.E., evin en küçük çocuğunu burnunu kanatana kadar dövdü. O anlar evdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çetin B., bakıcının evdeki cep telefonu ve 7 bin 800 TL'yi çaldığını da öne sürdü. İşte o anlar...