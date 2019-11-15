İzmir Karşıyaka'da Çetin B.'nin sağlık problemleri olan 3 çocuğuna yatılı bakıcılık yapan A.E., evin en küçük çocuğunu burnunu kanatana kadar dövdü. O anlar evdeki güvenlik kameralarına yansıdı. Çetin B., bakıcının evdeki cep telefonu ve 7 bin 800 TL'yi çaldığını da öne sürdü. İşte o anlar...
İzmir Karşıyaka'da bakıcı şiddeti! Burnunu kanatana kadar dövdü! Kameraya yakalandı! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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