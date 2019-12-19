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İzmir Konak'ta çıkan yangında bir kişi öldü

Giriş Tarihi: 19.12.2019, 09:07

İzmir'in Konak ilçesinde tek katlı evde çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti. Ölen kişinin kimliğinin bulunmadığı ve 50-60 yaşlarında olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, 805 sokakta bulunan tek katlı evde belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin durumu haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışması sonucu söndürülen yangında kimliği henüz tespit edilemeyen bir erkeğin evin salon kısmında yanarak hayatını kaybettiği belirlendi.

Ölen kişinin kimliğinin bulunmadığı ve 50-60 yaşlarında olduğu öğrenildi.

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