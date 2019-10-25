 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir Konak'ta hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Rahat hareketleri şaşırttı! İşte o anlar...

İzmir Konak'ta hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Rahat hareketleri şaşırttı! İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 25.10.2019, 09:33

İzmir'in Konak ilçesinde, elektronik malmeze satışı yapılan iş yerindeki hırsızlık anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, iş yerine gelen 3 şüpheliden birinin miktar parayı çaldığı sıradaki rahat hareketleri görenleri şaşırttı.

Konak'ın Çankaya Semti'nde elektronik malzeme satışı yapılan iş yeri işleten Ahmet Nurdoğan, bir müşteri ile ilgilendiği sırada 3 kişi iş yerine girdi. Nurdoğan müşteri ile ilgilendiği sırada, 2 şüpheli Nurdoğan'ın oyaladığı sırada şüphelilerden biri iş yerinin kasasında kimsenin olmadığını fark etti. Bunun üzerine kasaya yönelen hırsız, rahat hareketlerle kasanın bulunduğu masaya oturdu ve çekmecede bulunan bir miktar parayı aldı. Parayı cebine koyan hırsız, diğer 2 şüpheli ile birlikte işyerinden çıkarak hızla uzaklaştı. Olay sonrası durumdan şüphelenen Nurdoğan, kasayı kontrol edince soyulduğu anladı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, işyerinin güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Görüntülerde, işyerine gelen 3 şüpheliden 2'si Nurdoğan'ı oyalarken, bir şüpheli de işyerinin kasasının bulunduğu alana ilerliyor ve masaya oturarak çekmecede bulunan bir miktar parayı alıyor. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

DHA

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Konak'ta hırsızlık anı güvenlik kamerasında! Rahat hareketleri şaşırttı! İşte o anlar... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İzmir'de çocukların patenle tehlikeli yolculuğu!
İzmir'de çocukların patenle tehlikeli yolculuğu!
Bir Zamanlar Çukurova
Bir Zamanlar Çukurova
Başkan Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım
Başkan Erdoğan: Amerika'nın Mazlum kod adlı teröristi bize teslim etmesi lazım
Meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulunup ‘siyanür içtim’ diye ihbar etti
Meyve bıçağıyla intihar girişiminde bulunup ‘siyanür içtim’ diye ihbar etti
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
1915 Çanakkale Köprüsü'nün ayakları yükseliyor
İzmir'de çocukların patenle tehlikeli yolculuğu!
İzmir'de çocukların patenle tehlikeli yolculuğu!
Hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu! İşte saniye saniye o anlar...
Hamam böceklerini öldürmek isterken bahçesini havaya uçurdu! İşte saniye saniye o anlar...
Sirkte dehşet anları! Gösteri yapan ayı terbiyecisine böyle saldırdı! İşte saniye saniye o görüntüler...
Sirkte dehşet anları! Gösteri yapan ayı terbiyecisine böyle saldırdı! İşte saniye saniye o görüntüler...
İzmir'de duygulandıran hareket! 11 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerde bırakmadı
İzmir'de duygulandıran hareket! 11 yaşındaki çocuk Türk bayrağını yerde bırakmadı
Denizli'de Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı: 13 yaralı
Denizli'de Ukraynalı turistleri taşıyan minibüs, traktörle çarpıştı: 13 yaralı
Manisa'da kayaların arasından akan su için kilometrelerce uzaklıktan geliyorlar!
Manisa'da kayaların arasından akan su için kilometrelerce uzaklıktan geliyorlar!