İzmir Körfezi'ndeki balık ölümlerinin sebebi nedir? Atık su arıtma tesisi çevreyi kirletiyor iddiası

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmir-korfezindeki-balik-olumlerinin-sebebi-nedir-atik-su-aritma-tesisi-cevreyi-kirletiyor-iddiasi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir Körfezi’nde kirlilik çok ciddi boyutlara ulaşmış durumda. Balığa çıkan teknelerden her gün bu kirliliğe şahit olunabiliyor. Çalışmayan arıtma tesislerinden, denize bırakılan atık su ve kanalizasyon sularının Körfez’i getirdiği durum içleri acıtıyor. İzmir’de balıkçılar, balık ölümlerinden şikayetçi. Bölgedeki balık popülasyonu artan kirlilik nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıya.