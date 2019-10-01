İzmir Menemen'de park halindeki otomobil yandı

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İzmir'in Menemen ilçesinde, park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan taraftaki apartmanın duvarı da isle kaplandı.