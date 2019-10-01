 BİZE ULAŞIN
yeniasir.com.tr Anasayfa
Yeniasır Tv > Yaşam > İzmir Menemen'de park halindeki otomobil yandı

İzmir Menemen'de park halindeki otomobil yandı

Giriş Tarihi: 01.10.2019, 12:51

İzmir'in Menemen ilçesinde, park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan taraftaki apartmanın duvarı da isle kaplandı.

İzmir Menemen'de park halindeki otomobilde korkutan yangın

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

İzmir Menemen'de park halindeki otomobil yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

EN YENİ VİDEOLAR

İstanbul depreminden sonra İzmir için korkutan deprem uyarısı! Tam 13 tane fay hattı var!
İstanbul depreminden sonra İzmir için korkutan deprem uyarısı! Tam 13 tane fay hattı var!
Denizli’de 136 gramlık dev tavuk yumurtası ilgi odağı oldu
Denizli’de 136 gramlık dev tavuk yumurtası ilgi odağı oldu
Bodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı
Bodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu...
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu...
İzmir Çeşme'de şaşırtan görüntü! O anlar telefon kamerasıyla böyle görüntülendi
İzmir Çeşme'de şaşırtan görüntü! O anlar telefon kamerasıyla böyle görüntülendi
İzmir'de iki aile arasında kavga! İşte hastaneye verilen zararın görüntüleri...
İzmir'de iki aile arasında kavga! İşte hastaneye verilen zararın görüntüleri...
Denizli’de 136 gramlık dev tavuk yumurtası ilgi odağı oldu
Denizli’de 136 gramlık dev tavuk yumurtası ilgi odağı oldu
Bodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı
Muğla Bodrum açıklarında 51 kaçak göçmen yakalandı
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu...
Meteoroloji'den şiddetli yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 1 Ekim Salı hava durumu...
İzmir Çeşme'de şaşırtan görüntü! O anlar telefon kamerasıyla böyle görüntülendi
İzmir Çeşme'de şaşırtan görüntü! O anlar telefon kamerasıyla böyle görüntülendi
İzmir'de iki aile arasında kavga! İşte hastaneye verilen zararın görüntüleri...
İzmir'de iki aile arasında kavga! İşte hastaneye verilen zararın görüntüleri...
İzmir Karabağlar'da iki aile arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var
İzmir Karabağlar'da iki aile arasında bıçaklı kavga! Ölü ve yaralılar var