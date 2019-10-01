İzmir'in Menemen ilçesinde, park halindeki bir otomobil, motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan taraftaki apartmanın duvarı da isle kaplandı. İzmir Menemen'de park halindeki otomobilde korkutan yangın
İzmir Menemen'de park halindeki otomobil yandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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