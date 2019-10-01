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'de park halindeki otomobilde korkutan

İzmir Menemen'de park halindeki otomobilde korkutan yangın

01.10.2019, 11:58 Güncelleme Tarihi: 01.10.2019,12:52

'in ilçesinde, park halindeki bir , motor kısmından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. , itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, yan taraftaki apartmanın duvarı da isle kaplandı.

Esatpaşa Mahallesi, Yavuz Sokak'ta park halindeki 35 GD 1641 plakalı otomobilin motor kısmından, bugün saat 02.00 sıralarında alevler yükselmeye başladı. Alevleri farkeden çevre binalarda yaşayanlar, durumu itfaiyeye bildirdi.

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