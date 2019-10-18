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İzmir Seferihisar'da şok eden görüntü! 3 metre uzunluğunda köpek balığı karaya vurdu

Giriş Tarihi: 18.10.2019, 09:39

İzmir’in Seferihisar ilçesinde ‘boz camgöz’ türüne ait 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı karaya vurmuş halde ölü bulundu. İzmir’in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Ömür Beldesi Halk Plajında dün sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlarca, 3 metre uzunluğunda yarım tonluk 'boz camgöz' türüne ait köpek balığı ölmüş halde karaya vurmuş şekilde bulundu. Plajda yürüyüş yapan vatandaşlar köpek balığını görünce şaşkına döndü. Bunun üzerine vatandaşlar durumu Seferihisar Belediyesi ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen ekipler, ölü haldeki 3 metre uzunluğundaki köpek balığını iş makinesi yardımıyla plajdan alarak, belediyeye ait hayvan mezarlığına götürüp gömme işlemini gerçekleştirdi. İşte o görüntüler...

İzmir Seferihisar'da sahilde şok eden görüntü! Yarım tonluk 3 metre uzunluğundaki köpek balığı karaya vurdu

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