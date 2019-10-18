İzmir'in Seferihisar ilçesinde 'boz camgöz' türüne ait 3 metre uzunluğunda yarım tonluk köpek balığı karaya vurmuş halde ölü bulundu. Sahilde yürüyüş yaparken köpek balığını gören vatandaşlar şaşkına döndü.
İzmir'in Seferihisar ilçesi Ürkmez Mahallesi Ömür Beldesi Halk Plajında dün sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlarca, 3 metre uzunluğunda yarım tonluk 'boz camgöz' türüne ait köpek balığı ölmüş halde karaya vurmuş şekilde bulundu.
İzmir Seferihisar'da sahilde şok eden görüntü! Yarım tonluk 3 metre uzunluğundaki köpek balığı karaya vurdu haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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