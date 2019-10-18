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'da sahilde ! Yarım tonluk 3 metre uzunluğundaki karaya vurdu

İzmir Seferihisar'da sahilde şok eden görüntü! Yarım tonluk 3 metre uzunluğundaki köpek balığı karaya vurdu

18.10.2019, 09:30 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019,09:40

'in ilçesinde '' türüne ait 3 metre uzunluğunda yarım tonluk karaya vurmuş halde ölü bulundu. Sahilde yürüyüş yaparken köpek balığını gören vatandaşlar şaşkına döndü.

'in ilçesi Ürkmez Mahallesi Ömür Beldesi Halk Plajında dün sabah saatlerinde yürüyüş yapan vatandaşlarca, 3 metre uzunluğunda yarım tonluk '' türüne ait ölmüş halde karaya vurmuş şekilde bulundu.

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