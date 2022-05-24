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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de 12 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı! Korkunç olay kamerada

    İzmir'de 12 yaşındaki çocuk tramvayın altında kaldı! Korkunç olay kamerada

    Giriş Tarihi: 24.05.2022, 09:17

    İzmir Konak'taki Mustafa Kemal Sahil Bulvarı'nın Güzelyalı mevkisinde meydana gelen korkunç olayda 12 yaşındaki çocuk karşıya geçerken tramvayın altında kaldı. Yaşanan korkunç oal ise kamera tarafından kaydedildi.

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    İzmir'in Konak ilçesinde, otomobillerin arasından koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan 12 yaşındaki A.N.K., tramvayın çarpması sonucu ağır yaralandı. Kaza anı ise bir otomobilin kamerasına saniye saniye yansıdı.

    Kaza, bugün saat 17.45 sıralarında Mustafa Kemal Sahil Bulvarı Güzelyalı mevkisinde meydana geldi. Bir arkadaşı ile birlikte yolun karşısına geçmek için koşan A.N.K., bu sırada hareket halinde olan tramvayı fark etmedi. Otomobillerin arasından çıkarak tramvay hattına giren A.N.K.'ye tramvay çarptı. Çarpmanın şiddetiyle talihsiz kız, metrelerce savruldu. Olayı gören çevredeki vatandaşlar ve otomobil sürücüleri A.N.K.'ya yardım etmek için olay yerine koştu. Durumun bildirilmesi olay yerine gelen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından A.N.K., ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan A.N.K.'nın, vücudunda kırık ve ezilmeler olduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama meydana geldi.



    OLAY ANI ARAÇ KAMERASINDA

    Bu arada yolun kaşısına geçerken tramvayın çarpması sonucu A.N.K.'nın yaralandığı kaza anı, bir araç kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, otomobillerin arasından koşan A.N.K., aniden tramvay yoluna giriyor. Bu sırada hareket halinde olan tramvay, çocuğa çarparak duruyor. Olayı gören çevredeki vatandaşlar, çocuğa yardım etmek için koşuşturmaları görüntülerde yer aldı.

    Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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