İzmir'de 5 kişilik hırsızlık şebekesi kıskıvrak yakalandı​

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-5-kisilik-hirsizlik-sebekesi-kiskivrak-yakalandi" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

Manisa'dan İzmir'e günübirlik gelerek birçok ilçede hırsızlık yapan 5 kişilik şebeke, İzmir polisinin teknik ve fiziki takibi sonucu kıskıvrak çökertildi. Gözaltına alınan zanlılar, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şebekenin kullandıkları otomobilde yapılan aramalarda da 10 bin lira değerinde ziynet eşyası ile hırsızlık yaparken kullandıkları plastik aparat ele geçirildi.