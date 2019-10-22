  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Yaşam > Manisa’dan günübirlik İzmir’e gelip hırsızlık yapıyorlardı! O çeteye operasyon

’dan günübirlik ’e gelip yapıyorlardı! O çeteye

Manisa’dan günübirlik İzmir’e gelip hırsızlık yapıyorlardı! O çeteye operasyon

22.10.2019, 09:28 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019,09:32

'dan günübirlik 'e gelip, yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda, 5 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Büro Amirliği ekipleri, 5 kişilik bir şebekenin günübirlik olarak 'nın Salihli ilçesinden İzmir'e gelerek birçok ilçede hırsızlık yaptığını tespit etti.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Manisa’dan günübirlik İzmir’e gelip hırsızlık yapıyorlardı! O çeteye operasyon haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN