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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de bit pazarında yangın paniği

    İzmir'de bit pazarında yangın paniği

    Giriş Tarihi: 17.01.2022, 15:30

    İzmir'in Konak ilçesinde, pazar günleri bit pazarı olarak kullanılan yapıda çıkan yangın sebebiyle büyük korku yaşandı. İtfaiye ekipleri tarafından kısa sürede etkisiz hale getirilen yangında ölen veya yaralanan olmadı.

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    Son dakika edinilen bilgiye göre, yangın saat 14.00 sıralarında Ege Mahallesi 1517 sokakta bulunan ve Pazar günleri bit pazarı olarak kullanılan yapıda meydana geldi. İddiaya göre yapının üst katında henüz belirlenemeyen sebeple çıkan yangın dolayısıyla çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

    Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gelirken, kısa sürede büyüyen alevlere müdahale edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu kısa sürede etkisiz hale getirildi.



    FACİANIN EŞİĞİNDEN DÖNÜLDÜ
    Yangının bit pazarının kurulmadığı gün meydana gelmesiyle adeta facianın eşiğinden dönüldü. Kontrol altına alınan yangının ardından soğutma çalışmaları başlatılırken, içerisinde kimsenin olmadığı öğrenilen yapıda maddi hasarın meydana geldiği bildirildi.



    Yangının çıkış sebebini belirlemek için çalışma başlatıldı.

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