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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de çevre felaketi! Meles çayı yine kokmaya başladı

    İzmir'de çevre felaketi! Meles çayı yine kokmaya başladı

    Giriş Tarihi: 06.05.2021, 12:29

    İzmir'de çevre felaketleri ne yazık ki bitmiyor. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte Meles Çayı'ndan kötü kokular yükselmeye başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yıllardır süren bu sorun için yaptığı kireçleme çalışması ise yeterli gelecek gibi görünmüyor. İzmirli kötü kokudan kapısını penceresini açamaz duruma gelirken sorunun bir an önce çözülmesini istiyor. Detayları A Haber'den Sefer Ayçe aktardı.

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