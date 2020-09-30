  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı

    İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı

    Giriş Tarihi: 30.09.2020, 12:53

    İzmir’in Karşıyaka ilçesinde meydana gelen bıçaklı kavgada, vücutlarına aldıkları bıçak darbesi sonucu iki kardeş yaralandı. Hastaneye kaldırılan kardeşlerin tedavilerinin devam ettiği öğrenildi.

    Olay, gece saatlerinde Karşıyaka İskelesi yakınlarında meydana geldi. İddiaya göre, iki kardeş Enes B., ve Hamdi B., kimliği öğrenilemeyen kişiler ile henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine iki kardeş de vücutlarına aldıkları bıçak darbesi sonucu kanlar içerisinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Adrese gelen sağlık ekiplerince Enes B., ilk müdahalesinin ardından ambulansa götürülürken, kardeşi Hamdi B., ise olay yerine yaklaşan bir otomobil tarafından araca bindirildi. Ekipler ile araç arasında yaşanan kovalamaca sonucu, otomobil bir süre sonra durdurularak yaralı Hamdi B de, kardeşinin tedavi altına alındığı Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

    Öte yandan, polis ekiplerince bıçakla yaralama olayına karışan şüphelileri yakalamak için çalışma başlatıldı.

    İHA

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir’de çıkan kavgada iki kardeş bıçaklandı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    Sokak köpeklerinden kaçarken kaza yaptı
    Sokak köpeklerinden kaçarken kaza yaptı
    Ermeni askerleri kaçıyor! İşte cephe hattından yeni görüntüler
    Ermeni askerleri kaçıyor! İşte cephe hattından yeni görüntüler
    Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses!
    Marmara Gölü'nde tedirgin eden ses!
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Müge Anlı canlı yayında duyurdu! Duygu Çelikten'in katili yakalandı
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisinin 166. bölüm fragmanı yayınlandı!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    Esra Erol’a anlamlı ödül!
    Esra Erol'a anlamlı ödül!
    Esra Erol'a anlamlı ödül!
    Sokak köpeklerinden kaçarken kaza yaptı
    Sokak köpeklerinden kaçarken kaza yaptı
    Sağlık Bakanlığından yeni kamu spotu
    Sağlık Bakanlığı'ndan yeni kamu spotu