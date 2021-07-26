  • SON DAKİKA
    • yeniasir.com.tr Anasayfa
    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de dehşet! 2 çocuğunun yanında eşine böyle saldırdı

    İzmir'de dehşet! 2 çocuğunun yanında eşine böyle saldırdı

    Giriş Tarihi: 26.07.2021, 14:45

    İzmir'in Konak ilçesinde G.Ö.’nün, sokak ortasında eşi T.Ö.'ye şiddet uyguladığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Tesadüfen bölgeden geçen polis ekipleri olaya müdahale ederken, T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı.

    Korkunç olay, önceki gün saat 21.00 sıralarında, İsmet Kaptan Mahallesi, Anafartalar Caddesi'nde meydana geldi. G.Ö., eşi T.Ö.'ye iddiaya göre yolun ortasında yürüdüğü gerekçesiyle iki çocuğunun önünde önce bağırdı, ardından da boynundan sertçe itti.

    T.Ö.'nün aldığı darbenin etkisiyle dengesini kaybedip, çarptığı yanındaki çocuğu park halindeki bir motosikletin üzerine savruldu. G.Ö., düşen çocuğunu kaldırdığı sırada caddeden tesadüfen geçen polis ekipleri, duruma müdahale etti.

    T.Ö., kendisini darp eden eşinden şikayetçi olmadı. Ancak, buna rağmen G.Ö. hakkında yasal işlem yapılmak üzere tutanak tutuldu.
    Bu arada, olay anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    İzmir'de dehşet! 2 çocuğunun yanında eşine böyle saldırdı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


    Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

    EN YENİ VİDEOLAR

    İzmir'de alçak saldırı! Başsavcılıktan açıklama geldi
    İzmir'de alçak saldırı! Başsavcılıktan açıklama geldi
    Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövdü
    Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövdü
    Aydın'da şaşkına çeviren manzara! Tatilcilerin arasında rahatça dolaştılar
    Aydın'da şaşkına çeviren manzara! Tatilcilerin arasında rahatça dolaştılar
    Baş Belası 7. bölüm fragmanı
    Baş Belası 7. bölüm fragmanı
    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
    LGS yerleştirme sonuçları açıklandı!
    Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
    Başkan Erdoğan'dan Filenin Sultanları'na tebrik
    İzmir'de alçak saldırı! Başsavcılıktan açıklama geldi
    İzmir'de alçak saldırı! Başsavcılıktan açıklama geldi
    Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövdü
    İzmir'de dehşete düşüren görüntü! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövdü
    Aydın'da şaşkına çeviren manzara! Tatilcilerin arasında rahatça dolaştılar
    Aydın'da şaşkına çeviren manzara! Tatilcilerin arasında rahatça dolaştılar
    Bakan Koca'dan aşı uyarısı!
    Bakan Koca'dan aşı uyarısı!
    Çanakkale'de dönüş çilesi devam ediyor
    Çanakkale'de dönüş çilesi devam ediyor