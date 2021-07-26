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    Yeniasır TV Yaşam İzmir'de dehşete düşüren görüntü! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövdü

    İzmir'de dehşete düşüren görüntü! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövdü

    Giriş Tarihi: 26.07.2021, 12:11

    İzmir'in Seferihisar ilçesinde Irmak Kıvrak T. (38), boşanma aşamasındaki eşi Murat T. (48) tarafından 3 çocuğunun gözü önünde darbedildi. Sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında bel kemiğinde 3 kırık oluşan Irmak Kıvrak T., üçüncü kez şiddet olayına uğradığını ve her seferinde polise başvurduğunu belirtti.

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