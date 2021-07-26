İzmir'in Seferihisar ilçesinde Irmak Kıvrak T. (38), boşanma aşamasındaki eşi Murat T. (48) tarafından 3 çocuğunun gözü önünde darbedildi. Sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında bel kemiğinde 3 kırık oluşan Irmak Kıvrak T., üçüncü kez şiddet olayına uğradığını ve her seferinde polise başvurduğunu belirtti.
İzmir'de dehşete düşüren görüntü! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövdü haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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