İzmir'de dehşete düşüren görüntü! Boşanmak isteyen eşini öldüresiye dövdü

<iframe width="560" height="315" src="https://www.yeniasir.com.tr/webtv/iframe/yasam/izmirde-dehsete-dusuren-goruntu-bosanmak-isteyen-esini-olduresiye-dovdu" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>

İzmir'in Seferihisar ilçesinde Irmak Kıvrak T. (38), boşanma aşamasındaki eşi Murat T. (48) tarafından 3 çocuğunun gözü önünde darbedildi. Sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedilen olay sonrasında bel kemiğinde 3 kırık oluşan Irmak Kıvrak T., üçüncü kez şiddet olayına uğradığını ve her seferinde polise başvurduğunu belirtti.