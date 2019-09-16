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İzmir'de Ege Üniversitesi kampüsünde feci ölüm! Traktörün çarptığı Sezen Zambak öldü

Giriş Tarihi: 16.09.2019, 17:33

İzmir'in Bornova ilçesinde, Ege Üniversitesi Kampüsü içindeki yoldan karşıya geçmek isteyen Sezen Zambak (23), traktörün çarpması sonucu yaşamını yitirdi. Sezen Zambak'ın (23), Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği, 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde, Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı öğrenildi.

Ege Üniversitesi Kampüsü'nde, sulama traktörünün altına kalarak hayatını kaybeden, Süt Teknolojisi bölümünden birincilikle mezun olan Sezen Zambak'ın (23), Ziraat Fakültesi bünyesinde yapılan ve TÜBİTAK'ın destek verdiği, 'Probiyotik Bakterilerle Zenginleştirilmiş Probiyotik Yoğurt' projesinde, Ar-Ge elemanı olarak çalıştığı öğrenildi. Aynı zamanda, bir dönem Ziraat Mühendisleri Odası (ZMO) İzmir Şubesi Genç ZMO Başkanlığı görevini de yapan Zambak'ın, insan sağlığı açısından daha faydalı bir yoğurt üretiminin imkanını araştırdığı öğrenildi.

DHA

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